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11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
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Норвезький дубль та зміна лідера у збірній України: результат гонки в Естерсунді

Сергій Шаховець
27 листопада, 18:26
Стурла Легрейд із Норвегії виграв першу гонку Кубка світу в Естерсунді

Стурла Легрейд відстріляв на відмінно / Фото: Getty Images

У суботу, 27 листопада, у шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. Ми вже повідомляли, що чеська біатлоністка Маркета Давидова виграла жіночу індивідуальну гонку на 15 км. А о 16:00 стартував чоловічий забіг.

У першій гонці сезону для чоловіків домінували норвезькі біатлоністи. Без жодного промаху пройшов дистанцію чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд та на хвилину випередив найближчого конкурента.

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Другим фінішував норвежець Тар'єй Бьо. На третій щабель п'єдесталу піднявся французький біатлоніст Симон Дестьє.

Серед українських біатлоністів найкращий результат несподівано показав Антон Дудченко, який став найшвидшим із нашої збірної та фінішував на 24-му місці. Дмитро Підручний закінчив гонку з 28-м результатом. Дебютант Кубка світу Денис Насико добре проявив себе на вогневих рубежах та фінішував на 41-му місці.

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Результати індивідуальних перегонів. Чоловіки

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0
2. Тар'єй Бьо (0+1+0+1) +59,2
3. Симон Дестьє (0+1+0+1) +1:00,6
...
24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0
41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2
52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0
76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0