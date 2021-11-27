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Ворскла --
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4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Рух --
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Норвежский дубль и смена лидера в сборной Украины: результат гонки в Эстерсунде

Сергей Шаховец
27 ноября, 18:26
Стурла Легрейд из Норвегии выиграл первую гонку Кубка мира в Эстерсунде

Стурла Легрейд отстрелял на отлично / Фото: Getty Images

В субботу, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Мы уже сообщали, что чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла женскую индивидуальную гонку на 15 км. А в 16:00 стартовал мужской забег.

В первой гонке сезона для мужчин доминировали норвежские биатлонисты. Без единого промаха прошел дистанцию четырехкратный чемпион мира Стурла Легрейд и на минуту опередил ближайшего конкурента.

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Вторым финишировал норвежец Тарьей Бе. На третью ступень пьедестала поднялся французский биатлонист Симон Дестье.

Среди украинских биатлонистов лучший результат неожиданно показал Антон Дудченко, который стал самым быстрым из нашей сборной и финишировал на 24-м месте. Дмитрий Пидручный закончил гонку с 28-м результатом. Дебютант Кубка мира Денис Насыко хорошо проявил себя на огневых рубежах и финишировал на 41-м месте.

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Результаты индивидуальной гонки. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0
2. Тарьей Бё (0+1+0+1) +59,2
3. Симон Дестье (0+1+0+1) +1:00,6
...
24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0
41. Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2
52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0
76. Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0