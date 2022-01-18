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Норвезькі спортсмени не захотіли летіти на одному літаку із росіянами

Олександр Трикіша
18 січня, 11:01
Цікава ситуація склалася чемпіонаті Європи з гандболу. Норвезька команда віддала перевагу п'ятигодинній поїздці автобусом, ніж летіти з росіянами

Збірна України відмовилася летіти разом з росіянами / Фото: REUTERS

Спочатку планувалося, що норвежці полетять із Кошице до Братислави на одному літаку з росіянами.

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Поїздка автобусом між двома містами займає трохи менше п'яти годин, але норвежці вирішили пересуватися автотранспортом, аби не сідати в одні літак із росіянами.

Причина такого демаршу – коронавірус. Норвежці – єдина команда, яка уникла позитивних тестів на чемпіонаті Європи, повідомляє Nettavisen.

А ось у Росії вистачає позитивних випадків. Лише у понеділок коронавірусом заразилися двоє гравців.

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Зазначимо, що збірна України програла три стартові матчі на чемпіонаті Європи і посідає останнє місце у групі, де також грає Франція, Хорватія та Сербія.