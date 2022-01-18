Норвезькі спортсмени не захотіли летіти на одному літаку із росіянами

Збірна України відмовилася летіти разом з росіянами / Фото: REUTERS
Спочатку планувалося, що норвежці полетять із Кошице до Братислави на одному літаку з росіянами.
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Поїздка автобусом між двома містами займає трохи менше п'яти годин, але норвежці вирішили пересуватися автотранспортом, аби не сідати в одні літак із росіянами.
Причина такого демаршу – коронавірус. Норвежці – єдина команда, яка уникла позитивних тестів на чемпіонаті Європи, повідомляє Nettavisen.
А ось у Росії вистачає позитивних випадків. Лише у понеділок коронавірусом заразилися двоє гравців.
Зазначимо, що збірна України програла три стартові матчі на чемпіонаті Європи і посідає останнє місце у групі, де також грає Франція, Хорватія та Сербія.