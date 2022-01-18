Норвежские спортсмены не захотели лететь на одном самолете с россиянами

Сборная Норвегии отказалась лететь вместе с россиянами / Фото: REUTERS

Изначально планировалось, что норвежцы полетят из Кошице в Братиславу на одном самолете с россиянами.

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Поездка на автобусе между двумя городами занимает чуть менее пяти часов, но норвежцы решили передвигаться автотранспортом, лишь бы не садиться в одни самолет с россиянами.

Причина такого демарша – коронавирус. Норвежцы – единственная команда, избежавшая положительных тестов на чемпионате Европы, сообщает Nettavisen.

А вот у России хватает положительных случаев. Только в понедельник коронавирусом заразились двое игроков.

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Отметим, что сборная Украины проиграла три стартовых матча на чемпионате Европы и занимает последнее место в группе, где также играет Франция, Хорватия и Сербия.