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Норвезькі футболісти влаштували оргію прямо на полі

Любомир Луканюк
12 серпня, 18:48
12 гравців команди Бранн запросили дівчат на стадіон, де всю ніч розпивали алкогольні напої і займалися сексом

Футболісти Бранна йдуть на тренування. Фото aftenposten.no

Футболісти Бранна займають останнє місце в чемпіонаті Норвегії. І тепер стало ясно чому команда так слабо виступає. На футбольному полі замість тренувань вони влаштовують оргії.

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Як пише Bergens Tidende, після командної вечері футболісти в компанії чотирьох дівчат у віці від 20 до 22 років відправилися на клубний стадіон. На відеокамерах видно, що гравці провели на полі більше п'яти годин. У цей проміжок часу вони влаштовували статеві акти, бігали голі по газону і розпивали алкогольні напої.

"Для цих 12 людей наслідки будуть максимально серйозними. Чи будуть вони брати участь в матчі у неділю? Група дуже велика, так що треба прийняти зважене рішення", – заявив генеральний директор клубу Джиммі Якобсен.

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15 серпня Бранн зіграє з Саннефьордом в чемпіонаті Норвегії.

За свою історію Бранн тричі перемагав в національному чемпіонаті і шість разів вигравав Кубок Норвегії.

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