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Норвежские футболисты устроили оргию прямо на поле

Любомир Луканюк
12 августа, 18:48
12 игроков команды Бранн пригласили девушек на стадион, где всю ночь распивали алкогольные напитки и занимались сексом

Футболисты Бранна идут на тренировку. Фото aftenposten.no

Футболисты Бранна занимают последнее место в чемпионате Норвегии. И теперь стало ясно почему команда так слабо выступает. На футбольном поле вместо тренировок они устраивают оргии.

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Как пишет Bergens Tidende, после командного ужина футболисты в компании четырех девушек в возрасте от 20 до 22 лет отправились на клубный стадион. На видеокамерах видно, что игроки провели на поле больше пяти часов. В этот промежуток времени они устраивали половые акты, бегали голые по газону и распивали алкогольные напитки.

"Для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение", – заявил генеральный директор клуба Джимми Якобсен.

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15 августа Бранн сыграет с Саннефьордом в чемпионате Норвегии.

За свою историю Бранн трижды побеждал в национальном чемпионате и шесть раз выигрывал Кубок Норвегии.

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