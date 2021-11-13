Нокаут року: боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку

Вбивчий удар Романа Фаральдо

Спочатку Феральдо вразив суперника точним ударом з лівої в щелепу. Тернквіст відступив до сітки, але це все одно не врятувало.

Роман кинувся на суперника, а потім різко пробив коліном прямо в підборіддя – його опонент непритомний упав на канвас.

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Закордонні видання вже пишуть, що удар Феральдо претендує на звання "нокаут року" у MMA. Варто визнати, виглядало це справді ефектно.

Феральдо здобув шосту перемогу поспіль і ще жодного разу не програвав. Тернквіст програв в восьме при дев'яти перемогах.

Нагадаємо, що у головному поєдинку турніру Bellator 271 легенда MMA Кріс Кіборг нокаутувала суперницю у першому раунді. Кріс Жустіно захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі.