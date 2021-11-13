12 листопада 21:45
Італія 1
Швейцарія 1
13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Нокаут року: боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку

Олександр Трикіша
13 листопада, 09:12
Поєдинок між Романом Фаральдо та Робертом Тернквістом на турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 271 завершився яскравим нокаутом у першому раунді

Вбивчий удар Романа Фаральдо

Спочатку Феральдо вразив суперника точним ударом з лівої в щелепу. Тернквіст відступив до сітки, але це все одно не врятувало.

Роман кинувся на суперника, а потім різко пробив коліном прямо в підборіддя – його опонент непритомний упав на канвас.

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Закордонні видання вже пишуть, що удар Феральдо претендує на звання "нокаут року" у MMA. Варто визнати, виглядало це справді ефектно.

Феральдо здобув шосту перемогу поспіль і ще жодного разу не програвав. Тернквіст програв в восьме при дев'яти перемогах.

Нагадаємо, що у головному поєдинку турніру Bellator 271 легенда MMA Кріс Кіборг нокаутувала суперницю у першому раунді. Кріс Жустіно захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі.