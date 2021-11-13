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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Нокаут года: боец MMA уложил соперника ударом коленом в прыжке

Александр Трикиша
13 ноября, 09:12
Поединок между Романом Фаральдо и Робертом Тернквистом на турнире по смешанным единоборствам Bellator 271 завершился ярким нокаутом в первом раунде

Убийственный удар Романа Фаральдо

Сначала Феральдо потряс соперника точным ударом с левой в челюсть. Тернквист отступил к сетке, но это его все равно не спасло.

Роман бросился на соперника, а затем резко пробил коленом прямо в подбородок – его оппонент без чувств упал на канвас.

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Зарубежные издания уже пишут, что удар Феральдо претендует на звание "нокаут года" в MMA. Стоит признать, выглядело это действительно эффектно.

Феральдо одержал шестую победу подряд и еще ни разу не проигрывал. Тернквист проиграл в восьмой раз при девяти победах.

Напомним, что в главном поединке турнира Bellator 271 легенда MMA Крис Киборг нокаутировала соперницу в первом раунде. Крис Жустино защитила титул чемпионки Bellator в полулегком весе.