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Реал --
24 листопада 22:00
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24 листопада 22:00
Атлетіко --
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24 листопада 22:00
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ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
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Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ногою по шиї: Коноплянка показав кунг-фу перед Інтером

Андрій Трофімов
24 листопада, 11:12
Від зіркового вінгера Шахтаря на тренуванні перед матчем Ліги чемпіонів з Інтером дісталося його одноклубнику Артему Бондаренку

Коноплянка замахнувся на Бондаренка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів з Інтером після тривалої перерви, пов'язаної із травмою, може повернутися у гру півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка. Онлайн Інтер – Шахтар доступний на нашому сайті.

А напередодні 32-річний Коноплянка, який не грав із серпня, відзначився прийомами з арсеналу бойових мистецтв на передматчевому тренуванні "гірників" на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца".

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Розбившись на квадрати, футболісти Шахтаря грали на щиглі та удари по п'ятій точці.

Але щодо 21-річного півзахисника донеччан Артема Бондаренка Коноплянка застосував удари з кунг-фу, діставши до шиї одноклубника. При цьому на полі лунав дружній сміх.

Кунг-фу від Коноплянки Відео: Дмитро Поворознюк Instagram

Відео у себе в Instagram опублікував журналіст Дмитро Поворознюк.

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Нагадаємо, сьогодні Шахтареві потрібно перемагати на виїзді Інтер, щоб зберегти шанси на євровесну.