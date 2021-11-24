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ПСЖ --
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Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Ногой по шее: Коноплянка показал кунг-фу перед Интером

Андрей Трофимов
24 ноября, 11:12
От звездного вингера Шахтера на тренировке перед матчем Лиги чемпионов с Интером досталось его одноклубнику Артему Бондаренко

Коноплянка замахнулся на Бондаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В сегодняшнем матче Лиги чемпионов с Интером после длительного перерыва, связанного с травмой, может вернуться в игру полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка. Онлайн Интер – Шахтер доступен на нашем сайте.

А накануне 32-летний Коноплянка, не игравший с августа, отметился приемами из арсенала боевых искусств на предматчевой тренировке "горняков" на миланском стадионе "Джузеппе Меацца".

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Разбившись на квадраты, футболисты Шахтера играли на щелбаны и удары по пятой точке.

Но по отношению к 21-летнему полузащитнику дончан Артему Бондаренко Коноплянка применил удары из кунг-фу, достав до шеи одноклубника. При этом на поле звучал дружеский смех.

Кунг-фу от Коноплянки Видео: Дмитрий Поровознюк Instagram

Видео у себя в Instagram опубликовал журналист Дмитрий Поворознюк.

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Напомним, сегодня Шахтеру нужно побеждать на выезде Интер, чтобы сохранить шансы на евровесну.