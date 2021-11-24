Ногой по шее: Коноплянка показал кунг-фу перед Интером

Коноплянка замахнулся на Бондаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В сегодняшнем матче Лиги чемпионов с Интером после длительного перерыва, связанного с травмой, может вернуться в игру полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка. Онлайн Интер – Шахтер доступен на нашем сайте.

А накануне 32-летний Коноплянка, не игравший с августа, отметился приемами из арсенала боевых искусств на предматчевой тренировке "горняков" на миланском стадионе "Джузеппе Меацца".

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Разбившись на квадраты, футболисты Шахтера играли на щелбаны и удары по пятой точке.

Но по отношению к 21-летнему полузащитнику дончан Артему Бондаренко Коноплянка применил удары из кунг-фу, достав до шеи одноклубника. При этом на поле звучал дружеский смех.

Кунг-фу от Коноплянки Видео: Дмитрий Поровознюк Instagram

Видео у себя в Instagram опубликовал журналист Дмитрий Поворознюк.

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Напомним, сегодня Шахтеру нужно побеждать на выезде Интер, чтобы сохранить шансы на евровесну.