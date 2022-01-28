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Ніхто не вірить у самогубство Вірчиса – подруга боксера

Ігор Сєров
28 січня, 21:22
Селебрітіс Анна Суворова поділилася з "Сегодня" своєю думкою щодо загадкової смерті відомого українського боксера

Ніхто не вірить в самогубство боксера / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю вранці стало відомо про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса.

Поліція заявила, що на місці трагедії немає слідів боротьби і схиляється до того, що спортсмен міг вчинити самогубство. Але друзі Володимира не виключають, що його могли прибрати через великі гроші.

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"У нього у планах був розвиток, а не руйнація", – каже подруга боксера, селебріті Анна Суворова.

На питання про те, чи не загрожував хтось Вірчису через борг, про який повідомляє низка ЗМІ, Суворова відповіла так: "Була ситуація, про яку заявлялося у пресі".

У відкритих джерелах повідомляється, що нібито нещодавно Вірчис приходив на суд до Владислава Мангера. Останній фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Повідомляється, що Мангер, нібито, заборгував Вірчису гроші і в будівлі суду сталася емоційна словесна суперечка.

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"Як ви вважаєте, емоційний момент може статися просто так?" – відповіла питанням на питання Суворова.

"Вову вивести із себе... Це великий добрий ведмідь. Я не вірю в самогубство. У нас ніхто не вірить", – підсумувала Суворова.

Хто такий Володимир Вірчис

  • Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
  • З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
  • Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул із Віталієм Кличком.