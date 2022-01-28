Никто не верит в самоубийство Вирчиса – подруга боксера

Никто не верит в самоубийство боксера / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу утром стало известно о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса.

Полиция заявила, что на месте трагедии нет следов борьбы, и склоняется к тому, что спортсмен мог совершить самоубийство. Но друзья Владимира не исключают, что его могли убрать из-за больших денег.

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"У него в планах было развитие, а не разрушение", – говорит подруга боксера, селебритис Анна Суворова.

На вопрос о том, не угрожал ли кто-либо Вирчису из-за долга, о котором сообщают ряд СМИ, Суворова ответила так: "Была ситуация, о которой заявлялось в прессе".

В открытых источниках сообщается, что, якобы, недавно Вирчис приходил на суд к Владиславу Мангеру. Последний фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Сообщается, что, якобы, Мангер задолжал Вирчису деньги и в здании суда произошла эмоциональная словесная перепалка.

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"Как вы считаете, эмоциональный момент может произойти просто так?", – ответила вопросом на вопрос Суворова.

"Вову вывести из себя... Это большой добрый медведь. Я не верю в самоубийство. У нас никто не верит", – подытожила Суворова.

Кто такой Владимир Вирчис