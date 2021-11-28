28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Ніхто не хоче ризикувати. У чемпіонському матчі знову мирова

Любомир Луканюк
28 листопада, 20:57
Карлсен і Непомнящий отримали день відпочинку після трьох партій у матчі за звання чемпіона світу з шахів

Матч за звання чемпіона світу з шахів / Фото: fide.com

28 листопада в Дубаї пройшла третя партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном та росіянином Яном Непомнящим.

Тест. Десять цікавих фактів про шахи

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Довго суперники затягувати не стали. Щойно зробили обов'язкову кількість ходів, одразу підписали мирову.

Отже, після трьох партій у матчі рівність – 1,5 на 1,5 очка. Завтра у гросмейстерів вихідний. Продовжиться матч 30 листопада.

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Усього за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.