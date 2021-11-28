Никто не хочет рисковать. В чемпионском матче вновь мировая

Матч за звание чемпиона мира по шахматам / Фото: fide.com

28 ноября в Дубае прошла третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

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Долго соперники затягивать не стали. Как только сделали обязательное количество ходов, сразу подписали мировую.

Таким образом, после трех партий в матче равенство – 1,5 на 1,5 очка. Завтра у гроссмейстеров выходной. Продолжится матч 30 ноября.

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Всего по правилам будет сыграно 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.