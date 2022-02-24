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Зальцбург --
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Манчестер Сіті --
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Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Ніхто не хоче грати з агресором! Ультиматум європейських федерацій

Сергій Шаховець
24 лютого, 18:31
Після віроломного нападу Російської Федерації на територію України окупант опиниться в повній ізоляції

Матч із Росією в умовах війни немислимий / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Футбольні федерації Польщі, Чехії та Швеції не збираються грати з Росією за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі, повідомляє Przeglad Sportowy.

Жодна із них не може собі уявити матч проти Росії у березні за вихід у фінал ЧС. Ініціатива таких дій йшла від Польської футбольної асоціації, але її підтримали інші країни.

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Нагадаємо, матч Росія – Польща заплановано на 24 березня у Москві. Цього ж дня збірна Швеції зіграє із Чехією. Переможці цих матчів зіграють за прямий вихід у фінал чемпіонату світу у Катарі. Господарем цього матчу стане переможець першого плей-оф, а це означає, що матч пройде у Москві чи Хожуві.

/ Фото: Getty Images

"Після нападу Росії на Україну ніхто у Польщі, Чехії та Швеції не хоче грати у футбол із країною-агресором.

Матч із Росією в цих умовах немислимий. Дивлячись на це тут і зараз, не хочеться грати у футбол з Росією", – цитує голову Федерації футболу Швеції Карла-Еріка Нільссона Reuters.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю свій вирок Росії ухвалить УЄФА. На конгресі буде підтверджено рішення відібрати у Санкт-Петербурга головний матч Ліги чемпіонів.