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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Никто не хочет играть с агрессором! Ультиматум европейских федераций

Сергей Шаховец
24 февраля, 18:31
После вероломного нападения Российской Федерации на территорию Украины оккупант окажется в полной изоляции

Матч с Россией в условиях войны немыслим / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции не собираются играть с Россией за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает Przeglad Sportowy.

Ни один из них не может себе представить матч против России в марте за выход в финал ЧМ. Инициатива таких действий исходила от Польской футбольной ассоциации, но ее поддержали и другие страны.

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Напомним, матч Россия – Польша запланирован на 24 марта в Москве. В этот же день сборная Швеции сыграет с Чехией. Победители этих матчей сыграют за прямой выход в финал чемпионата мира в Катаре. Хозяином этого матча станет победитель первого плей-офф, а это значит, что матч пройдет в Москве или Хожуве.

/ Фото: Getty Images

"После нападения России на Украину никто в Польше, Чехии и Швеции не хочет играть в футбол со страной-агрессором.

Матч с Россией в этих условиях немыслим. Глядя на это здесь и сейчас, не хочется играть в футбол с Россией", – цитирует главу Федерации футбола Швеции Карл-Эрик Нильссона Reuters.

Ранее мы сообщали, что в пятницу свой приговор России вынесет УЕФА. На конгрессе будет подтверждено решение отобрать у Санкт-Петербурга главный матч Лиги чемпионов.