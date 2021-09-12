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Ніякої політики! Росія підтримала проведення в Україні Олімпійських ігор

Андрій Трофімов
12 вересня, 22:19
Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Росії Світлана Журова вважає, що до 2030 року ситуацію на Донбасі вдасться врегулювати

Журова вважає, що Україна може прийняти Олімпіаду

Вчора президент України Володимир Зеленський в черговий раз заговорив про намір провести в Україні Олімпійські ігри.

На цей раз на зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Дивно, але в Росії кожну новину з України повинні прокоментувати на найвищому рівні.

Цього разу олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми РФ Світлана Журова сказала, що думає стосовно Олімпіади в Україні.

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"Чому ні? Все можливо. Будь-яка країна, яка готова прийняти Олімпіаду, братиме участь в заявці. Їй ніхто нічого не обмежує.

Далі питання – як проголосують члени МОК. Ніякої політики тут немає.

Єдина складність може бути через ситуацію на Донбасі. Але, думаю, до того моменту вдасться врегулювати цей момент. Я уявляю спокійно Олімпіаду в будь-якій країні" , – цитує Журову СЕ.

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.

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