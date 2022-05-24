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Реал --
25 травня 22:00
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Швейцарія --
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Іспанія --
Португалія --
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Хорватія --
Австрія --
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Франція --
Данія --
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Бельгія --
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Ірландія --
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Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
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Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
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Жодних поблажок! Шевченко жорстко висловився проти російських спортсменів

Павло Василенко
24 травня, 11:04
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що поки в Україні триває геноцид, жоден російський спортсмен не може виступати на міжнародних змаганнях

Російські спортсмени на мітингу в підтримку війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко заявив, що Росії потрібно заборонити брати участь у спортивних змаганнях до кінця війни. Раніше з такою ініціативою виступив і Олександр Петраков.

Це війна жорстока. Це жахливо. Це геноцид.

Для мене було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні. Україна паралізована, економікою управляти неможливо, нас щодня обстрілюють, гинуть люди.

Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не може бути допущений до будь-яких змагань.

Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості тренуватися. І будь-якої миті їх можуть убити", – цитує Шевченка Flliqqa News.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко став послом платформи United24. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу Україні.

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