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Никаких поблажек! Шевченко жестко высказался против российских спортсменов

Павел Василенко
24 мая, 11:04
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что пока в Украине продолжается геноцид, ни один российский спортсмен не может выступать на международных соревнованиях

Российские спортсмены на митинге в поддержку войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко заявил, что России следует запретить участвовать в спортивных соревнованиях до конца войны. Ранее с подобной инициативой выступил и Александр Петраков.

"Эта война жестокая. Это ужасно. Это геноцид.

Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям.

Из-за России наши спортсмены лишены возможности тренироваться. И в любой момент их могут убить", – цитирует Шевченко Flliqqa News.

Напомним, недавно Шевченко стал послом платформы United24. Все собранные средства идут на помощь Украине.

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