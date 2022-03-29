Нідерланди – Німеччина: де і коли дивитися товариський матч в Амстердамі

Нідерланди та Німеччина – принципові суперники на футбольному полі

Сьогодні в Європі відбудуться стикові поєдинки відбору на ЧС-2022. Також відбудеться низка спарингів між командами, які вже вийшли на мундіаль.

Центральним серед товариських матчів бачиться поєдинок Нідерландів та Німеччини. Зустріч пройде в Амстердамі на "Йоган Кройф Арені". Початок – о 21:45.

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Де дивитись матч Нідерланди – Німеччина? Поєдинок у прямому ефірі буде показаний на OLL.TV (за підпискою). Також у записі зустріч можна буде подивитись завтра на телеканалі Футбол 1 о 19:20.

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Також букмекери оцінили шанси команд у матчі. Незначним фаворитом вважаються Нідерланди, коефіцієнт на перемогу "помаранчевих" становить 2.48. Перемога німців оцінюється у 2.85, а нічия – в 3.55.

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Команди успішно пройшли відбір на мундіаль через свої групи. Німці набрали 27 очок з 30 можливих, програвши лише Північній Македонії, і бачаться одним з фаворитів ЧС.

Нідерландам довелося попітніти в групі з Туреччиною, Норвегією та Чорногорією. "Ораньє" розпочали відбір із програшу туркам, а вже восени не змогли обіграти Чорногорію та Норвегію. Втім, конкуренти відбирали очки один в одного та дозволили підопічним ван Гаала виграти секстет.

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Команди вже провели по одному спарингу 2022 року. Німеччина здолала Ізраїль з рахунком 2:0, а Нідерланди перестріляли данців (4:2). У цій грі повернувся до складу збірної Данії Крістіан Еріксен і одразу ж забив. Нагадаємо, що хавбек пережив зупинку серця на Євро-2020.

До речі, цей поєдинок має і турнірне значення у плані посіву команд із кошиків на жеребкуванні ЧС-2022. Якщо голландці обіграють німців, а Португалія не потрапить на мундіаль, саме підопічні Ван Гаала опиняться у першому кошику.