Нидерланды – Германия: где и когда смотреть товарищеский матч в Амстердаме

Нидерланды и Германия - принципиальные соперники на футбольном поле

Сегодня в Европе пройдут стыковые поединки отбора на ЧМ-2022. Также состоится ряд спаррингов между командами, которые уже вышли на Мундиаль.

Центральным среди товарищеских матчей видится поединок Нидерландов и Германии. Встреча пройдет Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". Начало – в 21:45.

Реклама

Где смотреть матч Нидерланды – Германия? Поединок в прямом эфире будет показан на OLL.TV (по подписке). Также в записи встречу можно будет посмотреть завтра на телеканале Футбол 1 в 19:20.

Читайте также: Где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Польша – Швеция

Также букмекеры оценили шансы команд в матче. Незначительным фаворитом считаются Нидерланды, коэффициент на победу "оранжевых" составляет 2.48. Победа немцев оценивается в 2.85, а ничья – в 3.55.

Реклама

Команды успешно прошли отбор на Мундиаль через свои группы. Немцы набрали 27 очков из 30-ти возможных, проиграв лишь Северной Македонии и видятся одним из фаворитов ЧМ.

Нидерландам же пришлось попотеть в группе с Турцией, Норвегией и Черногорией. "Оранье" начали отбор с проигрыша туркам, а уже осенью не смогли обыграть Черногориею и Норвегию. Впрочем, конкуренты отбирали очки друг у друга и позволили подопечным ван Гаала выиграть секстет.

Читайте также: Где смотреть поединок Португалия – Македония и кто фаворит

Реклама

Команды уже провели по одному спаррингу в 2022 году. Германия одолела Израиль со счетом 2:0, а Нидерланды перестреляли датчан (4:2). В той игре вернулся в состав сборной Дании Кристиан Эриксен и сразу же забил. Напомним, что хавбек пережил остановку сердца на Евро-2020.

К слову, этот поединок имеет и турнирное значение в плане посева команд по корзинам на жеребьевке ЧМ-2022. Если голландцы обыграют немцев, а Португалия не попадет на Мундиаль, именно подопечные ван Гаала окажутся в первой корзине.