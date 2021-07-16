Неймовірний трюк: футболіст забив два голи одним ударом

Блогер з Англії показав неймовірний трюк з двома м'ячами. Любитель футболу забив два голи у верхні кути воріт одним ударом

Неймовірний трюк з двома м'ячами

Футболіст-любитель з Англії Джеремі Лінч показав неймовірний трюк. Він примудрився відправити в ворота два м'ячі одним ударом!

Трюкач ускладнив собі завдання, розмістивши два мішка по верхнім дев'яткам воріт, але впорався з ним просто чудово – одним ударом він відправив один м'яч в ліву дев'ятку, а другий – в праву.

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