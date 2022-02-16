15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
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Барселона --
Наполі --
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Олімпіакос --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Неймовірно! Абраменко досяг безпрецедентного для України результату

Олег Люлька, Максим Мельник
16 лютого, 14:53
Фристайліст не лише врятував Олімпіаду в Пекіні для України, а й став унікальним для нашої країни спортсменом

Олександр Абраменко - герой Пекіна-2022 / Фото: Reuters

Фристайліст-акробат Олександр Абраменко, завоювавши сьогодні срібло на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, став єдиним українським спортсменом за часів незалежності, який здобув нагороди відразу на двох зимових Іграх.

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

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Раніше Абраменко виграв золото на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані.

Золото Пхенчхана-2018 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у суперфіналі в Пекіні Олександр та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат. У Абраменка не вдався ідеальний стрибок, судді поставили оцінку 116.50. Але цього виявилося достатньо для завоювання срібної медалі – першої нагороди України на нинішній Олімпіаді, яка триватиме до 20 лютого.

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