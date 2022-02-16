15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
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20 февраля 17:15
Валенсия --
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Порту --
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Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Динамо --
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Верес --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Невероятное! Абраменко добился беспрецедентного для Украины результата

Олег Люлька, Максим Мельник
16 февраля, 14:53
Фристайлист не только спас Олимпиаду в Пекине для Украины, но и стал уникальным для нашей страны спортсменом

Александр Абраменко - герой Пекина-2022 / Фото: Reuters

Фристайлист-акробат Александр Абраменко, завоевав сегодня серебро на Олимпийских играх-2022 в Пекине, стал единственным украинским спортсменом за время независимости, добывшим награды сразу на двух зимних Играх.

Александр Абраменко / Фото: Reuters

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Ранее Абраменко выиграл золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Золото Пхенчхана-2018 / Фото: Getty Images

Напомним, в суперфинале в Пекине Александр и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат. У Абраменко не получился идеальным прыжок, судьи поставили оценку 116.50. Но этого оказалось достаточно для завоевания серебряной медали – первой награды Украины на нынешней Олимпиаде, которая продлится до 20 февраля.

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