Невероятное! Абраменко добился беспрецедентного для Украины результата

Александр Абраменко - герой Пекина-2022 / Фото: Reuters

Фристайлист-акробат Александр Абраменко, завоевав сегодня серебро на Олимпийских играх-2022 в Пекине, стал единственным украинским спортсменом за время независимости, добывшим награды сразу на двух зимних Играх.

Александр Абраменко / Фото: Reuters

Реклама

Ранее Абраменко выиграл золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Золото Пхенчхана-2018 / Фото: Getty Images

Напомним, в суперфинале в Пекине Александр и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат. У Абраменко не получился идеальным прыжок, судьи поставили оценку 116.50. Но этого оказалось достаточно для завоевания серебряной медали – первой награды Украины на нынешней Олимпиаде, которая продлится до 20 февраля.