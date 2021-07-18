Неймовірно! Бій за звання абсолютного чемпіона з боксу завершився внічию

Бій за чотири чемпіонські пояси завершився нічиєю. Джермелл Чарлі і Брайан Карлос Кастаньо провели на рингу всі 12 раундів, але так і не змогли довести суддям свою перевагу

Джермелл Чарло и Карлос Кастаньо не виявили переможця / Фото: Reuters

Чемпіон світу в першій середній вазі за версіями IBF, WBC і WBA Джермелл Чарлі і володар титулу WBO Брайан Карлос Кастаньо в Сан-Антоніо зійшлися на рингу в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

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Але за 12 раундів боксери так і не змогли визначити переможця, а судді не побачили явного фаворита, тому зафіксували нічию! Чи багато поєдинків такого калібру закінчувалися подібним результатом?

Чарлі здобув на професійному рингу 34 перемоги за однієї поразки і тепер ще має одну нічию в активі. Кастаньо здобув 17 перемог, дві нічиїх і жодного разу не програв.

Раніше ми писали, що на вечорі Кличко українець Митрофанов побив непереможного нігерійця. Здолавши одноголосним рішенням суддів африканця Ріллівана Бабатунде, Дмитро Митрофанов з Чернігова захистив чемпіонський пояс WBO Oriental.