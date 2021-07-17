Усик мало не отримав по голові від дуже маленького "суперника" (відео)

Олександр ледь зумів ухилитися від м'ячика, з яким вирішив побоксувати на корті – дивіться, як українець готується до головного бою свого життя

Тренування Усика перед Джошуа / Фото: Instagram

Під час підготовки до бою з Ентоні Джошуа Олександр Усик провів незвичайне заняття для відпрацювання точності удару і швидкості реакції.

Для цього Усик використав м'ячик, прив'язаний гумкою до його ж голови.

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Поцілити в таку маленьку мішень – завдання не з простих. Але Усик з ним впорався. При цьому в одному з моментів м'ячик різко атакував голову українського боксера – той ледве встиг ухилитися!

Поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, за словами промоутера останнього Едді Гірна, має відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Хоча контракт на бій досі не уклали, очікується, що арена буде заповнена і збере 67 тисяч уболівальників.

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

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При цьому своїм досвідом перед боєм з Ентоні Джошуа з Олександром Усиком має намір поділитися Володимир Кличко, котрий чотири роки тому на "Вемблі" програв Ей-Джею нокаутом.