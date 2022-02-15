Незручний суперник для Шахтаря: "гірники" вперше програли на зборах

Шахтар vs Маріуполь / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Суперниками "гірників" у турецькому Білеку був аутсайдер чемпіонату України Маріуполь. Це була друга зустріч на зборах "старих" знайомих. Нагадаємо, перший поєдинок завершився внічию 0:0.

Тренери команд вирішили зіграти спаринг двома таймами по 30 хвилин. Це вимагало від гравців швидкого ухвалення рішення та не затримувати надовго м'яч.

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Перший тайм пройшов за повної переваги "гірників", але воротар маріупольців Гальчук був на висоті і нейтралізував усі небезпечні моменти біля своїх воріт.

Усі голи були забиті у другій 30-хвилинці. Відкрив рахунок у поєдинку екс-гравець Руху Андрій Кухарук, який скористався неузгодженістю Степаненка та Матвієнка.

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"Гірники" відігралися через сім хвилин. Тете відгукнувся на точний пас новачка Шахтаря Нереса та відновив статус-кво.

За кілька хвилин до кінця зустрічі Артем Холод зробив простріл у штрафний майданчик Шахтаря і м'яч після подвійного рикошету влетів у сітку донеччан – 1:2.

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Несподівана перемога Маріуполя над Шахтарем додасть впевненості підопічним Остапа Маркевича, які борються за виживання в елітному дивізіоні.

Товариський матч.

Шахтар – Маріуполь – 1:2

Голи: Тете, 48 – Кухарук, 41, Холод, 58

Шахтар: Трубін (П'ятов, 31) – Ісмаїлі (Корнієнко, 31), Матвієнко, Бондар, Додо (Вінісіус, 31) – Маркос Антоніо, Майкон (Степаненко, 31) – Мудрик (Судаков, 31), Педріньйо, Нерес – Мораєс (Тете, 31)

Маріуполь 1 тайм: Гальчук, Стасюк, Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мішньов, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков

Маріуполь 2 тайм: Турбаєвський, Стасюк, Удод, Козик, Холод, Хромей, Петерман, Кухарук, Микитишин, В'юнник, Гончарук

ОГЛЯД МАТЧУ

Наступний контрольний матч підопічні Роберто Де Дзербі проведуть у п'ятницю, 18 лютого, із Астаною.