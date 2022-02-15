Неудобный соперник для Шахтера: "горняки" впервые проиграли на сборах

Шахтер vs Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Соперниками "горняков" в турецком Белеке был аутсайдер чемпионата Украины Мариуполь. Это была вторая встреча на сборах "старых" знакомых. Напомним, первый поединок завершился вничью 0:0.

Тренеры команд приняли решение сыграть спарринг двумя таймами по 30 минут. Это требовало от игроков быстрого принятия решения и не задерживать надолго мяч.

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Первый тайм прошел при полном перевесе "горняков", но вратарь мариупольцев Гальчук был на высоте и нейтрализовал все опасные моменты у своих ворот.

Все голы были забиты во второй 30-минутке. Открыл счет в поединке экс-игрок Руха Андрей Кухарук, который воспользовался несогласованностью Степаненко и Матвиенко.

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"Горняки" отыгрались спустя семь минут. Тете откликнулся на точный пас новичка Шахтера Нереса и восстановил статус-кво.

За несколько минут до конца встречи Артем Холод сделал прострел в штрафную Шахтера и мяч после двойного рикошета влетел в сетку дончан – 1:2.

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Неожиданная победа Мариуполя над Шахтером придаст уверенности подопечным Остапа Маркевича, которые ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Товарищеский матч.

Шахтер – Мариуполь – 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Холод, 58

Шахтер: Трубин (Пятов, 31) – Исмаили (Корниенко, 31), Матвиенко, Бондарь, Додо (Винисиус, 31) – Маркос Антонио, Майкон (Степаненко, 31) – Мудрик (Судаков, 31), Педриньо, Нерес – Мораес (Тете, 31)

Мариуполь 1-й тайм: Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков

Мариуполь 2-й тайм: Турбаевский, Стасюк, Удод, Козик, Холод, Хромей, Петерман, Кухарук, Микитишин, Вьюнник, Гончарук

ОБЗОР МАТЧА

Следующий контрольный матч подопечные Роберто Де Дзерби проведут в пятницу, 18 февраля, с Астаной.