Нестримний Макс! Ферстаппен перемагає на Гран-Прі Канади і йде у відрив

Ферстаппен виграв черговий етап Формули-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Добіг кінця вже дев'ятий Гран-прі Формули-1 у сезоні. Прийняв його автодром Жиля Вільнева в канадському Монреалі і після кваліфікації все складалося на руку чемпіона.

Мало того, що Ферстаппен лише вдруге в сезоні взяв поул, то ще й головні конкуренти виявилися далеко позаду. Його партнер по команді Перес став 13-м, а пілот Феррарі Леклер – аж 19-м. Лише Карлос Сайнс опинився у топ-трійці.

Реклама

Читайте також: Легенда Формули-1 тепер носитиме вишиванку

Зрештою голландець протримав лідерство до фінішу. При цьому Серхіо Перес залишив трасу вже на 13 колі через технічні проблеми з мотором. А Леклеру вдалося піднятися аж на 5 місце завдяки всього одному піт-стопу.

Реклама

Основна боротьба розгорнулася між Ферстаппеном та Сайнсом. Іспанець із Феррарі не відпускав далеко пілота Ред Булл і до останнього претендував на перемогу, відстаючи менш ніж на секунду.

У результаті Макс утримав лідерство та виграв шосту гонку в сезоні. Також варто відзначити друге влучення Хемілтона в ТОП-3, а також другий захід в очки для китайського дебютанта Чжоу Гуаню.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) Льюїс Хемілтон (Мерседес) Джордж Рассел (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Естебан Окон (Альпін) Фернандо Алонсо (Альпін) Валлтері Боттас (Альфа Ромео) Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) Ленс Стролл (Астон Мартін)

Реклама

Щодо особистого заліку, то Ферстаппен і так був лідером турнірної таблиці, а після перемоги та провалу головних конкурентів наростив ще більший відрив. Голландець випереджає Переса на 46 балів.