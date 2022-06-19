Неудержимый Макс! Ферстаппен побеждает на Гран-При Канады и уходит в отрыв

Ферстаппен выиграл очередной этап Формулы-1 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Подошел к концу уже девятый Гран-при Формулы-1 в сезоне. Принял его автодром Жиля Вильнева в канадском Монреале и после квалификации все складывалось на руку действующего чемпиона.
Мало того, что Ферстаппен лишь во второй раз в сезоне взял поул, так еще и главные конкуренты оказались далеко позади. Его партнер по команде Перес стал 13-ым, а пилот Феррари Леклер – аж 19-ым. Лишь Карлос Сайнс оказался в топ-тройке.
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В итоге голландец продержал лидерство до финиша. При этом Серхио Перес покинул трассу уже на 13 круге из-за технических проблем с мотором. А Леклеру удалось взобраться аж на 5 место благодаря всего одному пит-стопу.
Основная борьба развернулась между Ферстаппеном и Сайнсом. Испанец из Феррари не отпускал далеко пилота Ред Булл и до последнего претендовал на победу, отставая менее чем на секунду.
В итоге Макс удержал лидерство и выиграл шестую гонку в сезоне. Также стоит отметить второе попадание Хэмилтона в ТОП-3, а также второй заход в очки для китайского дебютанта Чжоу Гуаню.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Фернандо Алонсо (Альпин)
- Валлтери Боттас (Альфа Ромео)
- Чжоу Гуаню (Альфа Ромео)
- Ленс Стролл (Астон Мартин)
Что касается личного зачета, то Ферстаппен и так был лидером турнирной таблицы, а после победы и провала главных конкурентов нарастил еще больший отрыв. Голландец опережает Переса аж на 46 баллов.
- Макс Ферстаппен – 175
- Серхио Перес – 129
- Шарль Леклер – 126
- Джордж Расселл – 111
- Карлос Сайнс – 102
- Льюис Хэмилтон – 77
- Лэндо Норрис – 50
- Валттери Боттас – 44
- Эстебан Окон – 39
- Фернандо Алонсо – 22
- Пьер Гасли – 16
- Кевин Магнуссен – 15
- Даниэль Риккардо – 15
- Себастьян Феттель – 13
- Юки Цунода – 11
- Александер Албон – 3
- Ленс Стролл – 3
- Чжоу Гуаню – 3