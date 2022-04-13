Невдалий камбек. Реал відправив Челсі Абрамовича за російським кораблем

Карім Бензема подарував Реалу путівку до півфіналу / Фото: Reuters

У Мадриді відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому місцевий Реал приймав лондонський Челсі. Ми вели докладний онлайн матчу Реал – Челсі на нашому сайті.

"Вершкові" завдяки впевненій перемозі (3:1) тижневої давності були вже однією ногою у півфіналі, і коли Карло Анчелотті на передматчевій прес-конференції акцентував увагу на тому, що "пенсіонерів" не можна недооцінювати, оскільки вони є чинними чемпіонами турніру, здавалося, що він просто віддав належне супернику.

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Візаві Анчелотті, Томас Тухель, навпаки після першого матчу вважав, що шансів його команди продовжити єврокубкову кампанію майже немає. Не на користь "синіх" був і той факт, що незабаром клуб має з'явитися новий власник. Втім, це не зламало англійський гранд.

Тібо Куртуа довелося чотири рази виймати м'яч із сітки своїх воріт після ударів Мейсона Маунта, Антоніо Рюдігера, Маркоса Алонсо, Тімо Вернера. І хоча гол Алонсо відмінили, за 15 хвилин до кінця основного часу здавалося, що путівка Челсі в кишені.

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Гол Маунта

Гол Рюдігера

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Гол Вернера

Але Реал вкотре довів, що є командою з характером і знайшов вихід із ситуації, що здавалася патовою. Спочатку на 80-й хвилині найтитулованіший клуб Європи перевів гру в овертайми завдяки голу Родріго, а в першій 15-хвилинці Карім Бензема відзначився забитим м'ячем, який визначив долю путівки до півфіналу.

Гол Родріго

Гол Бензема

Ліга чемпіонів 2021/22

1/2 фіналу. Матч-відповідь

Реал (Іспанія) – Челсі (Англія) – 2:3 д.в. (перший матч – 3:1)

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75.