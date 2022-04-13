Неудавшийся камбек. Реал отправил Челси Абрамовича вслед за русским кораблем

Карим Бензема подарил Реалу путевку в полуфинал / Фото: Reuters

В Мадриде состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный Реал принимал лондонский Челси. Мы вели подробный онлайн матча Реал – Челси на нашем сайте.

"Сливочные" благодаря уверенной победе (3:1) недельной давности были уже одной ногой в полуфинале, и когда Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции акцентировал внимание на том, что "пенсионеров" нельзя недооценивать, поскольку они являются действующими чемпионами турнира, казалось, что он просто отдал должное сопернику.

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Визави Анчелотти, Томас Тухель, напротив после первого матча считал, что шансов у его команды продолжить еврокубковую кампанию почти нет. Не в пользу "синих" был и тот факт, что вскоре у клуба должен появиться новый владелец. Впрочем, это вовсе не сломило английский гранд.

Тибо Куртуа пришлось четыре раза вынимать мяч из сетки своих ворот после ударов Мэйсона Маунта, Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Тимо Вернера. И хотя гол Алонсо отменили, за 15 минут до конца основного времени казалось, что путевка у Челси в кармане.

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Гол Маунта

Гол Рюдигера

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Гол Вернера

Но Реал в очередной раз доказал, что является командой с характером и нашел выход из ситуации, казавшейся патовой. Сначала на 80 минуте самый титулованный клуб Европы перевел игру в овертаймы благодаря голу Родриго, а в первой 15-минутке Карим Бензема отличился забитым мячом, определившим судьбу путевки в полуфинал.

Гол Родриго

Гол Бензема

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:3 д.в. (первый матч – 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.