Невдалий реванш. Український боксер програв поляку в поєдинку ММА

Артур Шпілька vs Сергій Радченко

У суботу, 18 червня, у польському місті Торунь відбувся бійцівський турнір зі змішаних єдиноборств ліги KSW. У головній події шоу зустрілися колишні суперники з боксерського рингу поляк Артур Шпилька та українець Сергій Радченко.

Перед поєдинком суперники розігрілися за шахівницею, де було зафіксовано нічию. Але у октагоні ситуація змінилася.

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Старт бою був за поляком, який агресивно атакував українця. Перечекавши натиск, Радченко провів кілька вдалих атак. У партері Сергій спробував накинути гільйотину, але Шпилька зумів вирватися із захоплення.

Все вирішилося у другому раунді. Перевага Шпильки у вазі далася взнаки і поляк уже домінував у стійці та партері. Рефері змушений був зупинити бій, коли Шпилька завдав ударів у голову Радченку у партері.

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Зазначимо, що це був дебютний поєдинок у ММА поляка Артура Шпильки.

Представник України Сергій Радченко раніше тричі виступав у клітці. Усі поєдинки він провів ще у 2019 році – два виграв технічним нокаутом, а один програв одностайним рішенням суддів.

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Нагадаємо, у березні 2020-го український важковаговик Сергій Радченко зазнав поразку у бою з поляком Артуром Шпилькою. Наш боксер двічі відправляв суперника до нокдауну, але судді віддали перемогу поляку.