Неудачный реванш. Украинский боксер проиграл поляку в поединке ММА

Артур Шпилька vs Сергей Радченко

В субботу, 18 июня, в польском городе Торунь состоялся бойцовский турнир по смешанным единоборствам лиги KSW. В главном событии шоу встретились бывшие соперники по боксерскому рингу поляк Артур Шпилька и украинец Сергей Радченко.

Перед поединком соперники разогрелись за шахматной доской, где была зафиксирована ничья. Но в октагоне ситуация изменилась.

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Старт боя был за поляком, который агрессивно атаковал украинца. Переждав натиск, Радченко провел несколько удачных атак. В партере Сергей попробовал накинуть гильотину, но Шпилька сумел вырваться из захвата.

Все решилось во втором раунде. Преимущество Шпильки в весе сказалось и поляк уже доминировал в стойке и партере. Рефери вынужден был остановить бой, когда Шпилька наносил удары в голову Радченко в партере.

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Отметим, что это был дебютный поединок в ММА поляка Артура Шпильки.

Представитель Украины Сергей Радченко ранее трижды выступал в клетке. Все поединки он провел еще в 2019 году – два выиграл техническим нокаутом, а один проиграл единогласным решением судей.

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Напомним, в марте 2020-го украинский тяжеловес Сергей Радченко потерпел поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой. Наш боксер дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу поляку.