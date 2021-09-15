15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
Боруссія Д 2
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Невдалий дебют Індзагі в ЛЧ: Інтер програв Реалу, пропустивши в кінцівці матчу

Сергій Шаховець
15 вересня, 23:58
Мадридський клуб здобув перемогу в першому турі Ліги чемпіонів. "Вершкові" разом з Шерифом очолили турнірну таблицю групи D

Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера / Фото: Reuters

У середу, 15 вересня, на "Сан-Сіро" зустрічалися лідери групи D – міланський Інтер і мадридський Реал.

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У складі королівського клубу, вже традиційно, в запасі залишився воротар збірної України Андрій Лунін.

З перших хвилин матчу "чорно-сині" почали розхитувати захисні редути команди Карло Анчелотті. Міланський Інтер в першому таймі більше контролював м'яч і володів ініціативою. Але голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа зумів зберегти ворота "сухими".

Після перерви команди немов підмінили. Тепер уже іспанська команда стала більше володіти м'ячем і загрожувати воротам Хандановича.

Хороший момент для Каріма Бензема створили партнери по команді в кінцівці матчу, він здорово пробив головою, але арбітр зафіксував поза грою у французького нападника. Команда Сімоне Індзагі не відсиджувалися в обороні і відповідала різкими контратаками.

Розв'язка в матчі наступила на останніх хвилинах основного часу. Камавінга виконав тонкий пас у штрафний суперника на Родріго, який точно пробив у один дотик з близької відстані – 1:0!

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Гол Родріго, 89 хвилина

Ліга чемпіонів

Група D. 1-й тур

Інтер (Італія) – Реал (Іспанія) – 0:1

Гол: Родріго, 89

"Вершкові", набравши три очки, разом з Шерифом очолили турнірну таблицю групи D. Раніше сьогодні клуб з Тирасполя здобув сенсаційну перемогу в поєдинку з донецьким Шахтарем 2:0.

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