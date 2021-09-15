Невдалий дебют Індзагі в ЛЧ: Інтер програв Реалу, пропустивши в кінцівці матчу

Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера / Фото: Reuters

У середу, 15 вересня, на "Сан-Сіро" зустрічалися лідери групи D – міланський Інтер і мадридський Реал.

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У складі королівського клубу, вже традиційно, в запасі залишився воротар збірної України Андрій Лунін.

З перших хвилин матчу "чорно-сині" почали розхитувати захисні редути команди Карло Анчелотті. Міланський Інтер в першому таймі більше контролював м'яч і володів ініціативою. Але голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа зумів зберегти ворота "сухими".

Після перерви команди немов підмінили. Тепер уже іспанська команда стала більше володіти м'ячем і загрожувати воротам Хандановича.

Хороший момент для Каріма Бензема створили партнери по команді в кінцівці матчу, він здорово пробив головою, але арбітр зафіксував поза грою у французького нападника. Команда Сімоне Індзагі не відсиджувалися в обороні і відповідала різкими контратаками.

Розв'язка в матчі наступила на останніх хвилинах основного часу. Камавінга виконав тонкий пас у штрафний суперника на Родріго, який точно пробив у один дотик з близької відстані – 1:0!

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Гол Родріго, 89 хвилина

Ліга чемпіонів

Група D. 1-й тур

Інтер (Італія) – Реал (Іспанія) – 0:1

Гол: Родріго, 89

"Вершкові", набравши три очки, разом з Шерифом очолили турнірну таблицю групи D. Раніше сьогодні клуб з Тирасполя здобув сенсаційну перемогу в поєдинку з донецьким Шахтарем 2:0.