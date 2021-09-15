Неудачный дебют Индзаге в ЛЧ: Интер проиграл Реалу, пропустив в концовке матча

Реал одержал победу в матче против Интера / Фото: Reuters

В среду, 15 сентября, на "Сан-Сиро" встречались фавориты группы D – миланский Интер и мадридский Реал.

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В составе королевского клуба, уже традиционно, в запасе остался вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

С первых минут матча итальянцы принялись расшатывать защитные редуты команды Карло Анчелотти. Миланский Интер в первом тайме больше контролировал мяч и владел инициативой. Но голкипер "сливочных" Тибо Куртуа сумел сохранить ворота "сухими".

После перерыва команды словно подменили. Теперь уже испанская команда стала больше владеть мячом и угрожать воротам Хандановича.

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Хороший момент для Карима Бензема создали партнеры по команде в концовке матча, он здорово пробил головой, но арбитр зафиксировал вне игры у французского нападающего. Команда Симоне Индзаге не отсиживалась в обороне и отвечала резкими контратаками.

Развязка в матче наступила на последних минутах основного времени. Камавинга выполнил тонкий пас в штрафной соперника на Родриго, который точно пробил в касание с ближней дистанции – 1:0!

"Сливочные", набрав три очка, вместе с Шерифом возглавили турнирную таблицу группы D. Ранее сегодня клуб из Тирасполя одержал сенсационную победу в поединке с донецким Шахтером 2:0.