15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 1
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Неудачный дебют Индзаге в ЛЧ: Интер проиграл Реалу, пропустив в концовке матча

Сергей Шаховец
15 сентября, 23:58
Мадридский клуб одержал победу в первом туре Лиги чемпионов. "Сливочные" вместе с Шерифом возглавили турнирную таблицу группы D

Реал одержал победу в матче против Интера / Фото: Reuters

В среду, 15 сентября, на "Сан-Сиро" встречались фавориты группы D – миланский Интер и мадридский Реал.

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В составе королевского клуба, уже традиционно, в запасе остался вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

С первых минут матча итальянцы принялись расшатывать защитные редуты команды Карло Анчелотти. Миланский Интер в первом тайме больше контролировал мяч и владел инициативой. Но голкипер "сливочных" Тибо Куртуа сумел сохранить ворота "сухими".

После перерыва команды словно подменили. Теперь уже испанская команда стала больше владеть мячом и угрожать воротам Хандановича.

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Хороший момент для Карима Бензема создали партнеры по команде в концовке матча, он здорово пробил головой, но арбитр зафиксировал вне игры у французского нападающего. Команда Симоне Индзаге не отсиживалась в обороне и отвечала резкими контратаками.

Развязка в матче наступила на последних минутах основного времени. Камавинга выполнил тонкий пас в штрафной соперника на Родриго, который точно пробил в касание с ближней дистанции – 1:0!

"Сливочные", набрав три очка, вместе с Шерифом возглавили турнирную таблицу группы D. Ранее сегодня клуб из Тирасполя одержал сенсационную победу в поединке с донецким Шахтером 2:0.

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