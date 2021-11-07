Невдало пожартував: суперник України вигнав гравця зі складу

Даніел Наумов втратив місце в збірній через жарти / Фото: Instagram

Голкіпер ЦСКА 1948 року Данієл Наумов звернувся до преси, щоб розповісти про свою проблему. Гравець стверджує, що його не викликали на листопадові матчі через особисте ставлення до нього тренерського штабу.

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Наумов розповів, що це було рішення когось із тренерського штабу Ясена Петрова. При цьому воротар не впевнений, що головний тренер знає про ситуацію.

"Зараз у команди не дуже хороші результати, але це навіть не вплинуло на мій виклик до збірної. Моєму агенту людина з тренерського штабу збірної пояснила, що я не завжди вдало жартую під час зборів. Так, саме так, хоч як би абсурдно це не звучало", – сказав Данієл Наумов, якого цитує zbirna.com.

Нагадаємо, Україна та Богарія зустрінуться у товариському матчі в Одесі 11 листопада. А 16 листопада збірна України проведе заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у гостях.

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Раніше ми опублікували заявку збірної України на листопадові матчі. Олександру Петракову довелося зробити заміну травмованого Віталія Миколенка.