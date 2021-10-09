Невдача чемпіона: Гамільтон виграв кваліфікацію в Туреччині, але стартуватиме з другого десятка

Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини / Фото: REUTERS
Британець встановив новий рекорд траси – 1.22,868. Другий час продемонстрував його партнер по команді Валттері Боттас, третій – Макс Ферстаппен з Ред Булл.
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Втім, в завтрашній гонці Гамільтон стартуватиме не з першого ряду стартової решітки, а з 11-го місця.
Справа в тому, що напередодні Гран-прі Туреччини в боліді Гамільтон змінили двигун, тому гонщик був оштрафований на 10 місць на старті гонки.
Кваліфікація Гран-прі Туреччини
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.22,868
2. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.22,998
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.23,196
4. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.23,265
5. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) 1.23,326
6. Фернандо Алонсо (Альпін) 1.23,477
7. Серхіо Перес (Ред Булл) 1.23,706
8. Ландо Норріс (Макларен) 1.23,954
9. Ленс Стролл (Астон Мартін) 1.24,305
10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) 1.24,368
Не пройшли в третій сегмент:
11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.24,795
12. Естебан Окон (Альпін) – 1.24,842
13. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.25,007
14. Мік Шумахер (Хаас) – 1.25,200
15. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.25,177
Не пройшли в другий сегмент:
16. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.25,881
17. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.26,086
18. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1: 26.430
19. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1: 27.525
20. Микита Мазепин (Хаас) – 1.28,449