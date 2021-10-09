Неудача чемпиона: Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, но будет стартовать со второго десятка

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции / Фото: REUTERS

Британец установил новый рекорд трассы – 1.22,868. Второе время продемонстрировал его партнер по команде Валттери Боттас, третье – Макс Ферстаппен из Ред Булл.

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Впрочем, в завтрашней гонке Хэмилтон будет стартовать не с первого ряда стартовой решетки, а с 11-го места.

Дело в том, что накануне Гран-при Турции в болиде Хэмилтона сменили двигатель, поэтому гонщик был оштрафован на 10 мест на старте гонки.

Квалификация Гран-при Турции

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.22,868

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2. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.22,998

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)- 1.23,196

4. Шарль Леклер (Феррари) – 1.23,265

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5. Пьер Гасли (Альфа Таури) 1.23,326

6. Фернандо Алонсо (Альпин) 1.23,477

7. Серхио Перес (Ред Булл) 1.23,706

8. Ландо Норрис (Макларен) 1.23,954

9. Лэнс Стролл (Астон Мартин) 1.24,305

10. Юки Цунода (Альфа Таури) 1.24,368

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.24,795

12. Эстебан Окон (Альпин) – 1.24,842

13. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.25,007

14. Мик Шумахер (Хаас) – 1.25,200

15. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.25,177

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо (Макларен) – 1.25,881

17. Николас Латифи (Уильямс) – 1.26,086

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:26.430

19. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1:27.525

20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.28,449