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28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Несподівано! Вихованець Динамо – найгірший у складі Бенфіки

Олег Люлька
15 вересня, 09:40
Найнижчу оцінку з гравців стартового складу Бенфіки за нічийний матч з Динамо на Олімпійському отримав Роман Яремчук

Яремчук своєму колишньому клубу не забив / Фото: Getty Images

Форвард Бенфіки Роман Яремчук не зміг забити Динамо в матчі першого туру Ліги чемпіонів, що завершився внічию 0:0. Денис Бойко парирував його удар впритул.

А після гри аналітики WhoScored поставили українцеві найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Бенфіки – 6,1 із 10 можливих.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ БЕНФІКИ

Незважаючи на змарновані Яремчуком шанси, тренер Бенфіки Жорже Жезуш вирішив його не критикувати:

"Цей матч був для Романа непростим з очевидних причин. Він хотів показати свій рівень, але, з іншого боку, тут його добре знають, знають, на що він здатний, як він діє на полі. Тож довелося йому непросто. Але це хороший футболіст, надійний – ми в нього віримо, покладаємо на нього чимало надій. Поки ми його грою цілком задоволені", – цитує коуча Бенфіки Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в літнє міжсезоння, перейшовши до Бенфіки з Гента за 17 млн євро. На цьому трансфері Динамо заробило 5 мільйонів євро .

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