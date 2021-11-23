Німці в шоці! "Олімпійський" засипало снігом перед матчем Ліги чемпіонів (фото)

"Олімпійський" засипало снігом / Фото: REUTERS

Незадовго до початку поєдинку у Києві випав перший сніг. Такий, що працівники стадіону не встигали очищати газон на "Олімпійському". Дивитись Динамо – Баварія можна на нашому сайті.

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Німецькі гості були трохи шоковані такою погодою у столиці України. Вони почали публікувати фото та відео у клубному Twitter задовго до старту матчу.

До речі, снігопад почався якраз під час матчу Динамо та Баварії у Юнацькій лізі УЄФА. Юні кияни обіграли німецьких однолітків та гарантували собі вихід у плей-оф. Залишилося лише утриматися на першому місці.

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Нагадаємо, що Баварія приїхала до Києва у ослабленому складі. Юліан Нагельсман привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Майкл Куїсанс та Йозуа Кімміх сидять на карантині, а Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.