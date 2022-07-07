Небувалий ажіотаж. Матч-відкриття жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності

Матч відкриття жіночого Євро-2022 викликав небувалий ажіотаж / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У середу, 6 липня, на стадіоні "Олд Траффорд" в Англії стартував жіночий Євро-2022 з футболу. Чемпіонат відбувається без збірної України, яка не змогла пройти кваліфікацію.

До речі, зірку Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду помітили з гарними дівчатами.

Реклама

У матчі-відкриття континентальної першості зустрічалися команди Англії та Австрії. Поєдинок викликав небувалий ажіотаж серед уболівальників. На грі в Манчестері було побито рекорд відвідуваності жіночих Євро – 68871 глядач.

У першому матчі чемпіонату "левиці" переважали команду суперниць. Вже на 16-й хвилині зустрічі Бетані Мід скористалася пасом від Кербі та перекинула голкіперку збірної Австрії.

Реклама

Незважаючи на перевагу англійок, матч так і закінчився з мінімальною перевагою 1:0.

Євро-2022 серед жінок. 1-й тур. Група A

Реклама

Англія – Австрія – 1:0

Гол: Бетані Мід, 16

Сьогодні відбудеться другий матч групи А у якому гратимуть збірні Норвегії та Північної Ірландії.