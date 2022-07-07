Небывалый ажиотаж. Матч-открытие женского Евро-2022 побил рекорд посещаемости

Матч открытия женского Евро-2022 вызвал небывалый ажиотаж / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В среду, 6 июля, на стадионе "Олд Траффорд" в Англии стартовал женский Евро-2022 по футболу. Чемпионат проходит без сборной Украины, которая не смогла пройти квалификацию.

К слову, звезду Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду заметили с красивыми девушками.

Реклама

В матче-открытия континентального первенства встречались команды Англии и Австрии. Поединок вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков. На игре в Манчестере был побит рекорд посещаемости женских Евро – 68871 зритель.

В первом матче чемпионата "львицы" превосходили команду соперниц. Уже на 16-й минуте встречи Бетани Мид воспользовалась пасом от Керби и перебросила голкипера сборной Австрии.

Реклама

Несмотря на превосходство англичанок матч так и закончился с минимальным перевесом 1:0.

Евро-2022 среди женщин. 1-й тур. Группа A

Реклама

Англия – Австрия – 1:0

Гол: Бетани Мид, 16

Сегодня состоится второй матч группы А в котором сыграют сборные Норвегии и Северной Ирландии.