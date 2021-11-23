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Вільярреал --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Маріуполь --
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Колос --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Не вигравали, тому що не заслуговували: Де Дзербі має намір перервати серію в рідній Італії

Олександр Трикіша
23 листопада, 21:25
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився своїми очікуваннями від матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Інтер та Шахтар зустрінуться у середу, 24 листопада на стадіоні "Джузеппе Меацца". Нагадаємо, що перед поїздкою до Італії Шахтар здобув тяжку перемогу над Рухом.

" Має бути дуже складний матч. Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка виступає дуже добре.

Інтер має багато сильних футболістів, які грають разом уже багато років. Знаємо, що стадіон буде сповнений уболівальників Інтера з великим ентузіазмом, як було й у матчі чемпіонату Італії з Наполі.

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Ми хочемо показати наш футбол. Постараємось завтра набрати очки, які дадуть нам можливість посісти третє місце у групі.

Ми ще не виграли у Лізі чемпіонів, бо, можливо, не заслужили цього. Але ми показуємо добрий футбол.

Навіть проти Шерифа погано не грали, але вони вдарили двічі по воротах та забили два голи. Ми створили багато шансів перемогти, але не вийшло. Звичайно, ми можемо навіть програти Інтеру, тому що, я вважаю, команда сильніша", – цитує Де Дзербі офіційний сайт "гірників".

Також Де Дзербі розповів, що команді не зможуть допомогти Алан Патрік, Ісмаїлі та Георгій Судаков, а Педріньо тільки повернувся до ладу, тому невідомо, у якій він формі.