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4 декабря 00:00
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Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Не выигрывали, потому что не заслуживали: Де Дзерби намерен прервать серию в родной Италии

Александр Трикиша
23 ноября, 21:25
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился своими ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Интер и Шахтер встретятся в среду, 24 ноября на стадионе "Джузеппе Меацца". Напомним, что перед поездкой в Италию Шахтер одержал тяжелую победу над Рухом.

"Предстоит очень сложный матч. Мы будем играть против очень сильной команды, которая выступает очень хорошо.

У Интера много сильных футболистов, которые играют вместе уже много лет. Знаем, что стадион будет полон болельщиков Интера с большим энтузиазмом, как было и в матче чемпионата Италии с Наполи.

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Мы хотим показать наш футбол. Постараемся завтра набрать очки, которые дадут нам возможность занять третье место в группе.

Мы еще не выиграли в Лиге чемпионов, потому что, может быть, не заслужили этого. Но мы показываем хороший футбол.

Даже против Шерифа плохо не играли, но они ударили дважды по воротам и забили два гола. Мы создали много шансов, чтобы победить, но не получилось. Конечно, мы можем даже проиграть Интеру, потому что, я считаю, команда сильнее", – цитирует Де Дзерби официальный сайт "горняков".

Также Де Дзерби рассказал, что команде не смогут помочь Алан Патрик, Исмаили и Георгий Судаков, а Педриньо только вернулся в строй, поэтому неизвестно, в какой он форме.