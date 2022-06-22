Не вбивав громадян СРСР: знаменитий воротар пояснив, чому росіяни бояться Бандеру

Максим Левицький вважає, що росіяни не дуже розуміють, хто такий Бандера

Колишній воротар збірної України Максим Левицький народився у Ростовській області. Грав за московські Спартак та Динамо. Після окупації жив у Криму, тож дуже добре знає менталітет росіян. Раніше футболіст із Росії назвав співвітчизників бомжами.

В інтерв'ю "Футбол 24" Левицький розповів чому росіяни так бояться Степана Бандеру.

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"Я сам їх про це питаю. Степана Андрійовича можна сприймати як суперечливу фігуру. Хтось скаже, що він писав Гітлеру у липні 1941-го. Проте слід розуміти, за яких часів це відбувалося.

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І потім людина у концтаборі просиділа майже всю війну. Не був на території СРСР, не вбивав громадян СРСР. Люди, котрі захищали свою землю, називали себе бандерівцями. Очевидно, звідти воно пішло. Росіяни глибоко у тему не влазили. Сказали б їм будь-яке інше прізвище – пропагандисти постійно лякали б ним", – розповів Левицький.

Раніше український воротар висміяв розумові здібності Рамзана Кадирова, який розпочав полювання на Героя України.