9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Не стала бруднитися. Українська тенісистка відмовилася потиснути руку росіянці (відео)

Олексій Андрейцев
9 червня, 09:36
Даяна Ястремська на весь світ показала, як вона ставиться до представників Росії і відмовилася потиснути руку Катерині Александровій

Ястремська демонстративно не стала тиснути руку суперниці / Фото: Колаж: Сьогодні

На тенісному турнірі в Нідерландах жереб звів між собою українку Даяну Ястремську та росіянку Катерину Александрову.

Наша тенісистка відкрито засуджує агресію РФ і вимагає, щоб усіх російських та білоруських спортсменів не допускали до змагань. На одному з попередніх турнірів Даяна пожертвувала всі призові Україні.

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На жаль, багато організаторів тенісних турнірів не такі принципові і матчі між представниками України та Росії неминучі.

У такій ситуації Даяна показала повну зневагу до суперниці та відмовилася потиснути руку Александровій після матчу.

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А російський тенісист Медведєв прибрав триколор зі свого профілю. Данило Медведєв боїться відкрито критикувати Путіна за напад на Україну, проте виступати під російським прапором йому ганебно.