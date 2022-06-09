Не стала пачкаться. Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке (видео)

Ястремская демонстративно не стала жать руку сопернице / Фото: Коллаж: Сегодня

На теннисном турнире в Нидерландах жребий свел между собой украинку Даяну Ястремскую и россиянку Екатерину Александрову.

Наша теннисистка открыто осуждает агрессию РФ и требует, чтобы всех российских и белорусских спортсменов не допускали к соревнованиям. На одном из предыдущих турниров Даяна пожертвовала все призовые Украине.

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Увы, многие организаторы теннисных турниров не столь принципиальны и матчи между представителями Украины и России неизбежны.

В такой ситуации Даяна показала полное пренебрежение к сопернице и отказалась пожать руку Александровой после матча.

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А российский теннисист Медведев убрал триколор из своего профиля. Даниил Медведев боится открыто критиковать Путина за нападение на Украину, однако и выступать под российским флагом ему позорно.