9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Не стала пачкаться. Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке (видео)

Алексей Андрейцев
9 июня, 09:36
Даяна Ястремская на весь мира показала, как она относиться к представителям России и отказалась пожать руку Екатерине Александровой

Ястремская демонстративно не стала жать руку сопернице / Фото: Коллаж: Сегодня

На теннисном турнире в Нидерландах жребий свел между собой украинку Даяну Ястремскую и россиянку Екатерину Александрову.

Наша теннисистка открыто осуждает агрессию РФ и требует, чтобы всех российских и белорусских спортсменов не допускали к соревнованиям. На одном из предыдущих турниров Даяна пожертвовала все призовые Украине.

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Увы, многие организаторы теннисных турниров не столь принципиальны и матчи между представителями Украины и России неизбежны.

В такой ситуации Даяна показала полное пренебрежение к сопернице и отказалась пожать руку Александровой после матча.

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А российский теннисист Медведев убрал триколор из своего профиля. Даниил Медведев боится открыто критиковать Путина за нападение на Украину, однако и выступать под российским флагом ему позорно.