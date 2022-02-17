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Не збираюсь тікати з України: відповідь легіонера на боягузливу заяву лідера Динамо

Олександр Трикіша
17 лютого, 21:19
Хорватський півзахисник Інгульця Младен Бартулович вже давно живе в Україні, тому сміливо може вважати нашу країну своїм другим домом

Бартулович не збирається тікати з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри паніку навколо можливого вторгнення, Бартулович не збирається залишати Україну, на відміну від іншого легіонера з чемпіонату України. Напередодні лідер Динамо заявив, що у разі початку війни поїде і не повернеться.

"Багато думаю про цю ситуацію. Переживаю, як і всі. Проте я не збираюся нікуди тікати з України. Там мій дім, моя сім'я. Я живу в Дніпрі, я буду там й надалі. Зараз я перебуваю на зборі в Туреччині з Інгульцем. 24 лютого ми повертаємось додому.

/ Фото: ФК "Інгулець"

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Постійно читаю новини, але намагаюсь менше все це робити. На мою думку, вистачає також і зайвих накручувань.

Наприклад, стежу за тим, як Хорватія подає новини. Усі пишуть, що в Україні дуже напружена ситуація і дають невтішні прогнози щодо початку війни. Словом, неприємні речі пишуть", – сказав Бартулович в інтерв'ю football24.

Бартулович грає в Україні з 2006 року з паузою у сезоні 2017/2018 років. Він захищав кольори Дніпра, Кривбасу, Арсеналу, Карпат, Ворскли, Волині, а з 2020 року грає за Інгулець.