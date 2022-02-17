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Не собираюсь бежать из Украины: ответ легионера на трусливое заявление лидера Динамо

Александр Трикиша
17 февраля, 21:19
Хорватский полузащитник Ингульца Младен Бартулович уже давно живет в Украине, поэтому смело может считать нашу страну своим вторым домом

Бартулович не собирается бежать из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на панику вокруг возможного вторжения, Бартулович не собирается покидать Украину, в отличие от другого легионера из чемпионата Украины. Накануне лидер Динамо заявил, что в случае начала войны уедет и не вернется.

"Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции с Ингульцом. 24 февраля мы возвращаемся домой.

/ Фото: ФК "Ингулец"

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Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний.

К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут", – сказал Бартулович в интервью football24.

Бартулович играет в Украине с 2006 года с паузой в сезоне 2017/2018 годов. Он защищал цвета Днепра, Кривбасса, Арсенала, Карпат, Ворсклы, Волыни, а с 2020 играет за Ингулец.